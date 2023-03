Maandgemiddelde snelheidsovertredingen daalt licht, 51% van gecontroleerde bestuurders rijdt te snel in Sint-Martens-Latem

De politie controleerde in alle vier gemeenten die in haar grondgebied liggen. Eerst het goede nieuws: het maandgemiddelde met overtredingen van 17,6% is een daling van 2% ten opzichte van januari 2023. In De Pinte reed 31% te snel op de Grote Steenweg en 30 % op de K. Leopoldlaan. In Gavere was dat 37% in de Grotenbroekstraat en 32% in de Legen Heirweg. In Nazareth hield 38% zich niet aan de snelheid in de Klapstraat en 32% in de Heerweg. Sint-Martens-Latem spant echter overtuigend de kroon want daar hielden maar liefst 45% van de bestuurders zich net aan de snelheidslimiet in de A. De Pesseroeylaan en 51% in Twee Dreven.