Lokale markt keert terug naar dorpscentrum

Buiten­speel­dag in Speelbos Speelrijk

De jaarlijkse Buitenspeeldag op woensdag 19 april zal in De Pinte niet onopgemerkt voorbijgaan. De jeugddienst voorziet tal van leuke activiteiten in het Speelbos Speelrijk in de Hemelrijkstraat. Kinderen van 6 tot 11 jaar zijn welkom vanaf 13 uur voor volksspelen, reuzegezelschapsspelen, het verpotten van bloemetjes, lasershooting en een spelletje kubb. Om 14 uur is er de knutselworkshop ‘Lampionnen’ en een initiatie cricket. De Buitenspeeldag duurt tot 17 uur. De toegang is gratis.