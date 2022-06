Linkerrijstrook versperd op E17 ter hoogte van Pinte

Izegem/Gent Drie collega’s gewond na klap tegen geparkeer­de bestelwa­gen rattenbe­strij­dings­dienst stad Izegem

Langs de Krekelmotestraat in Izegem is donderdagnamiddag een auto over kop gegaan na een botsing tegen een geparkeerde bestelwagen van de rattenbestrijdingsdienst van de stad Izegem. Drie Gentse collega’s van een onderaannemer van Proximus raakten gewond.

9 juni