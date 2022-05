Katrien (34) vervult nieuwe functie welzijns- en talentcoach bij de politie Schelde-Leie: “Onze mensen zijn ons grootste kapitaal”

Politiezone Schelde-LeieSinds begin maart heeft de politiezone Schelde-Leie er een gloednieuwe functie bij. Katrien Scheire (34) werkt er als talent- en welzijnscoach en is daarmee een van de eerste medewerkers binnen de Belgische politie die deze taak vervult. We vroegen Katrien en korpschef Koen D’Hondt om een woordje uitleg.

Wat is de taakomschrijving van deze job?

Scheire: Mijn job omvat verschillende aspecten. Eén van mijn taken bestaat erin om ervoor te zorgen dat onze inspecteurs en medewerkers zich goed voelen op de vloer en dat ik een luisterend oor ben bij problemen. Bedoeling is ook dat ik een brugfiguur ben tussen de werkvloer en leidinggevenden bij bepaalde verzuchtingen en problemen.

Korpschef D’Hondt: Net zoals bij private bedrijven zijn onze mensen ons grootste kapitaal en moeten we in hen investeren. Dit is een positieve trend die ook binnen de politiewereld niet meer te stoppen is. Politiemensen zijn sowieso al schaars geworden en we moeten zorg dragen voor onze mensen.

Is de taak van politie-inspecteur er dan moeilijker op geworden?

Korpschef: Het is alleszins anders in vergelijking met pakweg twintig jaar geleden. De maatschappij is de laatste decennia veeleisender geworden en er is minder respect voor instellingen zoals de onze. Ook is er meer polarisatie en dat merken onze inspecteurs in het veld ook. Daarbij komt nog eens de impact die de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne heeft. Je merkt dat veel burgers op de toppen van hun tenen lopen en politiemensen zijn de eerste die dergelijke signalen waarnemen en de -meestal spreekwoordelijke- klappen opvangen.

Scheire: Inspecteurs worden inderdaad aan een hoop stress blootgesteld en nemen die na hun shift mee naar huis. Het is mijn functie om met hen over moeilijke momenten te praten na bijvoorbeeld een lastige interventie. Er zijn uiteraard ook gespecialiseerde diensten hiervoor, maar ik sta tussen de collega’s waardoor de drempel minder groot is om te praten.

Korpschef: Agenten kunnen soms wel dingen opkroppen waardoor ze na verloop van tijd een burn-out kunnen krijgen. Dat proberen we uiteraard te allen tijde te vermijden en onze welzijnscoach draagt daaraan haar steentje bij. Pas op: het beeld van de agent die niet over zijn gevoelens wil praten, klopt al lang niet meer, hoor. Na een lastige interventie zitten wij sowieso eens samen als een soort van evaluatie wat goed en minder goed liep.

Wat voor capaciteiten moet je hebben voor de job van Talent- en welzijnscoach, Katrien?

Scheire: Je moet sowieso wel stevig in je schoenen staan. Politiemensen hebben vaak wel het hart op de tong en hebben niet de neiging om zaken te verbloemen tijdens een gesprek. Ook authenticiteit is belangrijk in deze functie. Onze politiemensen moeten het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn tijdens een gesprek en daarom is het belangrijk dat een welzijnscoach dat ook is.

De talentcoach heeft ook een vinger in de pap bij de rekrutering?

Korpschef: Dat is zeker een belangrijk deel van het takenpakket. Goede politiemensen liggen niet bepaald dik gezaaid de laatste tijd. Op de dienst interventie van onze zone staan er op dit moment wel acht vacatures open. Met onze talentcoach willen we jongeren warm maken voor een job bij ons korps. In tegenstelling tot vroeger kan je nu namelijk direct beslissen bij welke zone je aan het werk gaat. Via Katrien willen we nu proactief inspelen om deze mensen aan onze zone te verbinden.

Scheire: Bedoeling is dat ik kandidaten stap voor stap begeleid in dit traject. Zo creëren we meteen ook een vertrouwensband met onze politiezone.

Waarom zouden jongeren bij de politie moeten gaan?

Korpschef: Het is een open deur intrappen als ik zeg dat het een heel uitdagende job is, zeker? (lacht) Maar dat is het echt wel. En bovendien maatschappelijk relevant! Je krijgt in onze job vaak heel veel voldoening door mensen te helpen. Veel burgers zien de politie vaak als een soort boeman die boetes uitschrijft, maar eigenlijk helpen wij vooral veel mensen. Dat is jammer genoeg minder zichtbaar, maar dat blijft onze voornaamste taak. De dankbaarheid die je dan terugkrijgt, daar doe je het voor.