Jeugddienst organiseert speelstraat aan Polderbos

De Pinte Baron de Gieylaan krijgt nieuwe laag asfalt

De Baron de Gieylaan in De Pinte krijgt volgende week een nieuwe laag asfalt. Het gaat om het stuk tussen de rotonde J. Anthierenslaan en de Begonialaan en het stuk tussen de Gloxinialaan en de Florastraat. De signalisatie wordt geplaatst op maandag 22 augustus en er wordt gefreesd op 23 en 24 augustus. Op 25 en 26 augustus is het asfalteren zelf voorzien. Deze timing is afhankelijk van de weersomstandigheden. Gedurende het frezen en asfalteren zelf is er geen doorgang mogelijk. Na het asfalteren dient de toplaag 24 uur uit te harden, waarna het verkeer weer toegelaten wordt. Er worden omleidingen voorzien via de Keistraat - Langevelddreef en via Klossestraat - Oude Gentweg. In de loop van de week krijgen ook de Picassostraat en Rembrandtstraat een nieuwe toplaag, alsook een deeltje van de J. Anthierenslaan.

18 augustus