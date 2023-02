Inbrekers stelen kunst uit huis in De Pinte

Over de waarde van de buit is voorlopig weinig geweten. Het onderzoek loopt, het sporenteam gaat nog langs om de zaak verder uit te pluizen. De woninginbraak gebeurde in de loop van donderdag, tussen 9 uur en 23 uur. Het gaat om een woning in de Koning Boudewijnlaan in De Pinte. Onbekenden forceerden een raam aan de achterzijde van het gebouw. Ze doorzochten de volledige woning en stalen kunstvoorwerpen.