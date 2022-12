Inbrekers slaan raam stuk en gaan aan de haal met juwelen

DE PINTE Politie organi­seert op 11 januari infoavond over politie­werk

De lokale politie organiseert op 11 januari een infoavond over politiewerk in De Pinte. Concreet zoeken ze een administratieve medewerker voor de wapendienst. “Maar we willen mensen ook warm maken voor de politieschool”, klinkt het bij de zone. “De studenten kunnen dan op termijn bij ons aan de slag als inspecteur. We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde kandidaten.”

15 december