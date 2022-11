Inbrekers gaan aan de haal met juwelen

Onbekenden sloegen tussen 20.00 en 21.00 uur een raam in aan de zijkant van de woning in de H. Consciencelaan in De Pinte en konden zo binnendringen. Ze doorzochten de benedenverdieping en de eerste verdieping. De inbrekers maakten juwelen buit. Het sporenteam van politiezone Schelde-Leie ging langs en het onderzoek loopt.