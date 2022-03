Handelaars naar rechter tegen mobiliteitsplan: “Elke dag in deze situatie is er één te veel”

De Pinte Protest tegen kappen van platanen in Bommel­straat

In De Pinte is er heel wat ophef over de plannen van de gemeente om de platanen in de Bommelstraat te rooien. Aan elke boom hangt een zwart rouwlint en op sociale wordt een petitie gretig gedeeld. “We bekijken wat er mogelijk is om de bomen te behouden en alsnog een veilig fietspad aan te leggen”, zegt schepen van Mobiliteit Benedikte Demunck (N-VA).

1 maart