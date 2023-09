Geregeld zon, maar ook enkele wolken in De Pinte vandaag

Nadat politieme­de­wer­ker betrapt werd met glaasje te veel: Gentse korpschef hekelt krantenar­ti­kel over intern bericht

De lokale politie van Gent heeft gereageerd op een krantenartikel over een intern bericht van korpschef Filip Rasschaert. Die kroop in zijn pen nadat één van zijn directe medewerkers achter het stuur werd betrapt na een glaasje te veel. Het blogbericht was gericht aan het personeel van de zone, maar werd doorgespeeld aan de pers. “We vinden het jammer dat er delen werden weggelaten uit het interne bericht, waardoor een ongenuanceerd beeld wordt neergezet in de krant”, reageert de politie. Ze maakt het interne bericht nu volledig publiek.