Fietsendief slaat toe in Stationstraat

Gent Stad pleit voor permanente zone 30 op plaats waar juf Nathalie (44) om het leven kwam

Rijden we binnenkort aan 30 kilometer per uur voorbij Dok-Noord? De Stad Gent vraagt aan de Vlaamse overheid om een snelheidsverlaging op het stukje stadsring. In augustus kwam leerkracht Nathalie Lacave (44) er nog om het leven. Ze was met de fiets onderweg, maar werd aan het Stapelplein gegrepen door een vrachtwagen.

16 november