Fietsen op rollen en fietstochten voor 25 jaar Home Thaleia: “We zitten hier allesbehalve op een eiland”

Dimensa is enige sociale woonmaat­schap­pij voor zuidelijke rand rond Gent: “Voor de huurders verandert er niets”

In iedere stad of gemeente mag er nog slechts één sociale woonmaatschappij zijn en in de zuidelijke rand rond Gent is dat vanaf juni Dimensa. Woningen die buiten dit nieuwe gebied vallen, zullen overgenomen worden door andere woonmaatschappijen. “Uiteindelijk zullen we met Dimensa nog 3.500 woningen in beheer hebben”, zegt ondervoorzitter Rutger De Reu (CD&V).