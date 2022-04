Ex-schooldirecteur Hans Schmidt zingt Franse chansons voor het goede doel

Sinds jaar en dag schrijft Hans Schmidt liedjes. Dat begon in de jaren ‘70 met kleinkunst en later specialiseerde hij zich in liederen en muziekverhalen voor kinderen. Maar Hans is ook een grote fan van het Franse levenslied en schrijft als het voor volwassenen is zijn liedjes in het Frans. Dit doet hij onder de naam Fernand Rose, een ode aan zijn vader Fernand en zijn moeder Rosa.