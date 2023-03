Erasmus De Pinte krijgt bezoek van Duitse leerlingen: “Uniek uitwisselingsproject”

Repair Café in De Zwaan

Wie zijn of haar kapotte spullen wil laten herstellen, die kan terecht in het Repair Café Schelde-Leie. Dez vrijwilligers van deze organisatie herstellen alles van elektro, textiel, fietsen, speelgoed en computers tot meubilair. Iedereen is welkom op zaterdag 4 maart van 9.30 tot 13 uur in cc De Zwaan in Dorp 1 in Nazareth. Meer info via repaircafescheldeleie@gmail.com.