Eenrichtingsverkeer door nutswerken in Scheldeveldestraat

Oudenaarde Pamperbank zamelt ongebruik­te luiers in voor kwetsbare gezinnen: “5.000 luiers heb je nodig per kind”

Op verschillende locaties in Oudenaarde zijn voortaan inzamelboxen voor ongebruikte luiers te vinden. Wie een overschotje heeft kan dat voortaan deponeren in de box op drie inzamelpunten in Oudenaarde. Het Huis van het Kind verdeelt ze onder kwetsbare gezinnen. “De aankoop van luiers neemt een grote hap in het budget van gezinnen”, beseft schepen Mathieu Mas (CD&V). Hij en Dorien Fostier van het Huis van het Kind leggen uit hoe je kan helpen, voor wie de luiers bestemd zijn en hoeveel ze gaan kosten.

31 januari