Eenrichtingsverkeer Baron de Gieylaan geschrapt in definitief verkeerscirculatieplan

Het gemeentebestuur van De Pinte voerde in maart een verkeersafwikkelingsplan in het centrum in. Het scenario omvatte een knip in de Koning Albertlaan en eenrichtingsverkeer in de Julien Anthierenslaan en in de Baron de Gieylaan, van het Kerkplein tot aan de rotonde van de Julien Anthierenslaan. Van bij het begin kende het circulatieplan heel wat tegenstand. Een groep van veertig handelaars, voornamelijk uit de Baron de Gieylaan, nam een advocaat onder de arm en trok naar de rechtbank om een kortgeding aan te spannen tegen het plan. De lokale handelaars vroegen een opschorting omdat ze van oordeel zijn dat er betere oplossingen zijn dan eenrichtingsverkeer en het afschaffen van parkeerplaatsen. Uiteindelijk achtte de rechtbank het niet bewezen dat er effectief sprake was van een inkomstenderving en werd de zaak afgewezen. De handelaars gingen niet in beroep tegen de uitspraak. Het gemeentebestuur besliste om de proefopstelling, die normaal van kracht zou zijn tot eind juni, al op maandag 16 mei stop te zetten.

Geen eenrichtingsverkeer in Baron de Gieylaan

De proefopstelling werd geëvalueerd en op maandag 13 juni werden de resultaten en de conclusies medegedeeld op de gemeenteraadscommissie. Opmerkelijk is dat in het definitieve voorstel de Baron de Gieylaan als een tweerichtingsstraat wordt behouden. “Uit de proefopstelling is gebleken dat de druk die het eenrichtingsverkeer in de Baron de Gieylaan zette op de Vredesstraat en het kruispunt van de Polderdreef te groot was en leidde tot onveilige situaties”, zegt schepen Willem Rombaut (CD&V). “Zeker in een schoolomgeving moet verkeersveiligheid onze absolute prioriteit zijn. Bovendien leidde de nieuwe situatie voor enkele handelaars in de Baron de Gieylaan tot omzetverlies. Daarom nemen we de beslissing om het tweerichtingsrichting te behouden.”

Eenrichtingsverkeer in Anthierenslaan en Stationsstraat

Het eenrichtingsverkeer in de Julien Anthierenslaan en in de Stationsstraat, dat werd voorzien in de proefopstelling, blijft wel behouden. “Na de herinrichting van de Anthierenslaan, waarbij we een voetgangerszone zullen aanleggen met behoud van het groene karakter van de straat, zal het eenrichtingsverkeer definitief worden ingevoerd. We hopen nog voor 2024 met de werken te kunnen starten”, zegt schepen Willem Rombaut. “Het verhoogde gebruik van de stationsparking aan de Anthierenslaan na corona, veroorzaakte geen extra autoverkeer in de Stationsstraat. We nemen de klachten van inwoners over de hoge snelheid van speedelecs ter harte en plannen sensibiliseringsacties om fietsers en gebruikers van speed pedelecs aan te moedigen hun snelheid te temperen. De straat wordt op termijn ook heringericht om fietsers en wagens veiliger te laten kruisen.”

Knip in Koning Albertlaan

Ook de knip in de Koning Albertlaan ter hoogte van de Stationsstraat zal definitief worden ingevoerd. “De knip zorgde voor minder verkeersdrukte in de woonstraten Koning Albertlaan en Koning Leopoldlaan”, zegt schepen Rombaut. “Een voorwaarde is wel dat we de drukte in de Stationsstraat kunnen milderen, onder andere door een reeks maatregelen om de parking langs de Groenstraat te promoten. De knip komt er ook pas nadat de Albertlaan werd heraangelegd met een voetpad en fietsstroken.”

Het bestuur neemt ook bijkomende verkeersmaatregelen in de schoolomgeving van de Vredestraat. “Het parkeerverbod werd door de ouders en de schooldirectie gunstig geëvalueerd en blijft dan ook behouden’, zegt schepen Benedikte Demunck (N-VA). “Samen met De Kleine Prins zoeken we naar veiligere in- en uitstapzones nabij de schooltoegangen. Het voetpad langs het kerkhof willen we verbreden en aan het kruispunt zullen we slimme verkeerslichten plaatsen.”

Het definitief verkeersafwikkelingsplan wordt op maandag 27 juni voorgelegd aan de gemeenteraad.

