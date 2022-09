Discussie over wantoestanden in woonzorgcentrum Scheldevelde: “Er moet een tijdelijke opnamestop komen tot wanneer de situatie verbetert”

Eeklo/Aalter/Deinze WK VOETBAL. Meetjes­land en streek rond Deinze liggen (nog) niet wakker van WK voetbal: geen fandorpen, amper grote schermen, weinig animo

Gaan we de Rode Duivels het komende WK vooral thuis in de zetel of gewoon op café volgen? Zo ziet het er in het Meetjesland en de streek rond Deinze alvast uit. Op twee maanden van de aftrap zijn er ook in onze regio amper initiatieven bekend. Wij legden ons oor te luisteren in Deinze, Eeklo en Aalter.

