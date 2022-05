Dieven stelen cash geld uit voertuig in de Baron de Gieylaan

Zevergem/De Pinte Zeverrock lost eerste namen voor 29ste editie

De organisatie van Zeverrock, het festival in Zevergem (De Pinte), heeft de eerste namen bekendgemaakt. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus staan Bluai, Eno, ILA, Kids With Buns, Yong Yello, Froukje, Novastar, Noordkaap en The Subs op het podium. De namen voor het dj-podium worden eind mei bekendgemaakt. Tickets voor het grootste tuinfeest van Zevergem en omstreken zijn uitsluitend online te koop vanaf woensdag 4 mei om 14 uur via zeverrock.be/tickets. Een dagticket voor Zeverrock 2022 kost 30 euro, een combiticket 50 euro (zonder administratieve kosten).

4 mei