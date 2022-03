De politiezone Schelde-Leie deelt resultaten flitscontroles: “63% reed te hard in de Nelemeersstraat”

De Pinte Schoenma­ker Rik (61) verlaat na 35 jaar De Pinte: “Ik ga vooral de babbels met de klanten missen”

Na 35 jaar trekt schoenmaker Rik Mestdag (61) weg uit de Pintestraat in het centrum van De Pinte. De man zat maar liefst 45 jaar in het vak. “Niemand wil dit beroep nog doen, maar het is nochtans een mooi ambacht”, zegt Rik.

25 februari