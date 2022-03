De Pinte trekt opnieuw meer jonge inwoners aan

“Om de netto-verhuisbewegingen van de jongeren in kaart te brengen werden deze ingedeeld per leeftijdscategorie”, legt de schepen uit. “In de leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar verlaten elk jaar duidelijk meer jongeren De Pinte dan er in de gemeente komen wonen. Dit zijn vaak pas afgestudeerden die de stap richting Gent zetten. Terwijl in 2015 en 2016 meer jongeren tussen 25 en 29 jaar De Pinte verlieten, keerde deze situatie om naar een jaarlijkse netto-instroom sinds 2017. Opvallend is dat in de categorie 30 tot 34 jaar er jaarlijks duidelijk meer jongeren in De Pinte komen wonen dan er de gemeente verlaten. Dit is de leeftijdsgroep waar vele jonge tweeverdienersgezinnen zich komen vestigen in De Pinte. Velen komen of keren terug uit Gent. Als we naar de gehele categorie jongeren van 18 tot 34 jaar kijken, zien we dat sinds 2017 jaarlijks meer jongeren in De Pinte komen wonen dan er de gemeente verlaten.”