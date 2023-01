De Pinte Leeft organiseert theatervoorstelling voor Kom op tegen Kanker

Nazareth Beweeg je fit: ontdek de geschiede­nis van enkele impactvol­le vrouwen uit Nazareth te voet

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Na de eindejaarsfeesten met al die lekkere hapjes en feestmenu’s, kunnen er misschien wel een paar extra kilo’s op de weegschaal verschijnen. Niets beter dan een verkwikkende wandeling om die er weer af te krijgen!

16 januari