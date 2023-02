De Pinte bouwt schuldenlast af

“Een Vlaamse gemeente blijkt gemiddeld over een schuld van 940 euro per inwoner te beschikken”, zeg Kristof Agache. “De schuldenlast van De Pinte bedraagt met 368 euro per inwoner een flink pak minder en hiermee zit de gemeente in de categorie Vlaamse gemeenten met de laagste schulden. Buurgemeente Sint-Martens-Latem zit iets hoger met 529 euro schuld per inwoner, terwijl Nazareth een nog hogere schuld heeft van 981 euro per inwoner. Uitschieter met een zware schuldenlast is Gent met 3.040 euro per inwoner. Een beheersbare schuld is een belangrijke bouwsteen van gezonde gemeentefinanciën. Een deel van onze schulden hebben we in augustus 2020 nog geherfinancierd aan nul procent toen de rente zich dicht bij het dieptepunt bevond.”