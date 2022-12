Vuurwerk toegelaten in De Pinte

Petegem-aan-de-Leie Riolerings­wer­ken in Machelen­straat

De Machelenstraat in Petegem-aan-de-Leie (Deinze) is vandaag en morgen (woensdag) afgesloten voor het verkeer. Ter hoogte van huisnummer 45 sluit aannemer De Lille Infra in opdracht van het stadsbestuur de riolering aan. De weg wordt afgesloten voor het verkeer, maar plaatselijk verkeer blijft mogelijk. Er is een wegomlegging via Machelenstraat, Machelenbinnenweg, Molenstraat en Kortrijksesteenweg en omgekeerd.

6 december