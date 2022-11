Boetiek, kunstzolder en kleinste café van De Pinte: Hof ter Groene Walle krijgt nieuwe invulling

“Vandaag blijven zowel de boerenwoning als de parallelle schuur en haaks ingeplante stallen over”, zegt Joost Van Riet. “Deze gaan nu een nieuwe en bijzondere toekomst tegemoet, want samen met de gemeente De Pinte en het agentschap Onroerend Erfgoed werd een levendig totaalproject ontwikkeld. In het oorspronkelijke woongedeelte vind je nu boetiek Ayako, waar men de Japanse filosofie wabi-sabi aanhangt. Wabi-sabi stelt dat niets eeuwig is, niets af, niets perfect. Deze levenswijze eert eenvoud, onbevangenheid en rust en omarmt de schoonheid van de imperfectie. De volledig in ere herstelde zolder is omgetoverd tot een verfijnde kunstgalerie waar artiesten uit verschillende disciplines werk kunnen presenteren. In Kunst op Zolder gaan kunstenaars met elkaar en met de unieke locatie in dialoog. Tenslotte is er Café Cnudde, het kleinste café van De Pinte. De naam is een ode aan de vorige bewoners, die in de geschiedenisboeken van De Pinte zijn vereeuwigd. De ‘Cnuddekes’ waren bij iedereen in de buurt gekend en staan symbool voor de plaatselijke bevolking, waar het café zich ook op richt. In het pittoreske, kleinschalige pop-upcafé kunnen lokale wandelaars en fietsers zich komen warmen aan cultuur en erfgoed.”