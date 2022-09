Bijna 2000 bestuurders reden te snel in juli

De Pinte Asfalte­rings­wer­ken Baron de Gieylaan dag vroeger gepland

De planning van de asfalteringswerken in de Baron de Gieylaan werd gewijzigd. In plaats van woensdag 31 augustus zal aannemer De Vrieze de asfalteringswerken al op dinsdag 30 augustus uitvoeren, zodat de werken zeker voor 1 september afgerond zijn. Gezien er geen verkeer mogelijk is, kunnen de inwoners die hun wagen nodig hebben op 31 augustus deze parkeren in de aanliggende straten of parkings. Fietsers en voetgangers hebben doorgang over het dubbelrichtingsfietspad.

29 augustus