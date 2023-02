Baron de Gieylaan in beide richtingen afgesloten

Om de veiligheid van de weggebruikers en arbeiders in de Baron de Gieylaan te garanderen, zal deze tussen de Florastraat en de Keistraat alsnog in beide richtingen afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Deze aanpassing start op maandag 20 februari en duurt tot en met maandag 6 maart.

Er wordt een omleiding voorzien voor gemotoriseerd verkeer via Keistraat – Langevelddreef naar het centrum van De Pinte, en via Florastraat – Langevelddreef – Keistraat naar Gent. Plaatselijk verkeer is toegelaten, maar dient het éénrichtingsverkeer van Florastraat naar Keistraat te volgen. De bussen van De Lijn volgen de omleiding naar het centrum via Keistraat – Langevelddreef – Florastraat en omgekeerd. Er wordt een tijdelijke halte voorzien aan het kruispunt met de Florastraat – Baron de Gieylaan. Voetgangers en fietsers hebben doorgang in beide richtingen gedurende de werken.