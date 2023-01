Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in De Pinte nog geld kan afhalen

Nazareth Kettingbot­sing met vier wagens: dronken bestuurder zal zich moeten verantwoor­den in rechtbank

Op de N35 in Nazareth is afgelopen woensdag een kettingbotsing gebeurd waarbij vier voertuigen betrokken waren. De bestuurder die als eerste inreed op zijn voorligger, en zo de andere botsingen in gang zette, bleek nu onder invloed van alcohol achter het stuur te zitten.

2 januari