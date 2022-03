Atletiek De Pinte steunt jonge Oekraïense atlete Sofiia

“De door de oorlog getroffen familie Tychyna vond een warme Pintse familie om hen op te vangen en verder te begeleiden in het dagdagelijkse leven”, klinkt het bij Bart t’ Jampens en René Steyaert van Atletiekclub De Pinte. “Wij waren onmiddellijk bereid om Sofiia op te nemen in onze club. Samen met onze trainers willen we deze talentvolle belofte de mogelijkheid geven zich verder te ontwikkelen op sportief vlak, maar ook de gelegenheid geven zich moeiteloos te integreren in onze club als mens zodat we een kleine rol kunnen spelen in het verwerken van het verlaten van hun familie en vrienden.”