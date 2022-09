Annick (57) en Eric (60) vieren 35 jaar café ‘t Gildenhuis: “Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd”

De PinteAl 35 jaar zijn Annick Balcaen en Eric Vermaercke de vertrouwde gezichten achter de toog van café ‘t Gildenhuis in hartje De Pinte. Vrijdagavond vieren ze dit met hun trouwe klanten. “We zijn altijd een bruine kroeg gebleven en we denken nog lang niet aan stoppen”, zegt Annick.

In de schaduw van de Sint-Nicolaas-van-Tolentijnkerk langs de Pintestraat staat al decennialang een volkscafé, dat in een ver verleden nog dienstdeed als gemeentehuis. In de jaren 70 werd de zaak ‘t Gildenhuis gedoopt en sinds 1987 tapt Annick Balcaen er de pintjes. Haar man Eric Vermaercke bleef altijd actief als schrijnwerker, maar springt bij waar het kan.

“Eric en ik waren hier vaste klanten”, vertelt Annick. “Eric was lid van de biljartclub en ik kwam hier vaak met de KLJ. ‘t Gildenhuis is altijd een thuis geweest voor lokale verenigingen. Zo heb je hier de biljartclub de Gildetappers, de kaartersclub de Gildevrienden, de wielertoeristenclub De Pintse Veloridders en de vinkeniers van de Zingende Pintenierkens. Er hangt een spaarkas voor de Gildespaarders en met de Gildeshotters hebben we ook onze eigen voetbalploeg. Ook de supporters van voetbalclub JV De Pinte komen hier vaak samen. Toen ik hier begon was ik 22 jaar en men vreesde dat ik er een jongerencafé van zou maken. Maar ‘t Gildenhuis is altijd een bruine kroeg, een echt volkscafé gebleven. Het interieur is al zeker 46 jaar hetzelfde.”

“Mijn café is zes dagen op zeven open”, zegt Annick. “De deuren gaan open om 10 uur ‘s morgens en tegen 11 uur zit mijn toog vol. Er wordt hier van alles verteld en vooral veel lol gemaakt. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Neem het contact met mijn klanten weg en ik val in een zwart gat, daar ben ik zeker van. Ons contract loopt nog 7 jaar en als ik gezond mag blijven, dan doe ik minstens nog zo lang verder. Ik doe het nog iedere dag even graag.”

Om hun 35ste verjaardag als cafébazen te vieren, geven Annick en Eric vrijdagavond een groot feest. Op het terras rondom het café staan grote tenten opgesteld. “Eric gaat op 1 oktober met pensioen dus we hebben twee gelegenheden om te vieren", zegt Annick. “We verwachten 240 mensen, waaronder een deel familie, maar ook heel wat vaste klanten. Vele klanten zijn ondertussen ook goede vrienden geworden. We willen hen dank ook bedanken voor de jarenlange steun. Want zonder hen, was er geen café ‘t Gildenhuis.”

