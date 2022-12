Amper overtredingen op verkeersveilige nacht Oost-Vlaanderen

Volledig scherm Verkeersveilige nacht in Oost-Vlaanderen © Simon Bequoye

De ‘Verkeersveilige Nacht’ op vrijdag 9 december was het sluitstuk van de ‘Verkeersveilige Week’, een gezamenlijke actie van de gouverneur en het parket Oost-Vlaanderen om de gevaren van alcohol – en druggebruik in het verkeer onder de aandacht te brengen. De hele week werden er daarom extra alcohol- en drugscontroles georganiseerd.

Tijdens de ‘Verkeersveilige Nacht’ werden op meer dan 100 plaatsen in de provincie door 268 politiemensen alcohol-, drugs- en snelheidscontroles georganiseerd. Het aantal alcohol- en snelheidsovertredingen ligt opvallend laag: 1,8 % van de gecontroleerde bestuurders had te veel gedronken, 4,3 % reed te snel. Dat is voor beide overtredingen het laagste cijfers sinds 2010.

Bijzondere aandacht voor drugs

Ook dit jaar was er bijzondere aandacht voor druggebruik in het verkeer. In Oost-Vlaanderen wordt immers sinds de vorige editie van de ‘Verkeersveilige Nacht’ in 2021 op vraag van het parket bij elk ongeval een alcohol- en drugstest afgenomen. Via een nieuw federaal raamcontract konden voldoende drugstesten aangeschaft worden waardoor de pakkans verhoogde en er ook een correct beeld van de werkelijke omvang van de problematiek is.

“In de eerste negen maanden van 2022 werden in Oost-Vlaanderen 5964 speekseltesten afgenomen. Daarmee neemt de provincie 40% van de nationale testen voor zich. Uit de resultaten blijkt dat 14,9 % een positieve speeksel test aflegde. Tijdens de ‘Verkeersveilige Nacht’ ligt dat percentage opvallend lager: 1,8% van de controleerde bestuurders bleek te sturen onder invloed van drugs.”

“Deze resultaten zijn bemoedigend. Sensibiliseren en controleren werkt. Ik wil de lokale besturen bedanken om zoveel middelen te willen inzetten voor verkeersveiligheid, net als de politiediensten voor hun inzet tijdens deze actieweek. Ik bedank ook het parket, dat een absolute prioriteit maakt van de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer. Deze week hield de politierechtbank Oost-Vlaanderen themazittingen alcohol en drugs, waarbij 294 effectieve veroordelingen voor alcoholintoxicatie en 117 voor drugs werden uitgesproken. Er werden ook 137 bestuurders rijongeschikt verklaard. Deze resultaten zijn een opsteker, al is verkeersveiligheid een werk dat nooit af is. Drugs in het verkeer en rijongeschiktheid mogen ook in de toekomst niet aan onze aandacht ontsnappen”, zegt Carina Van Cauter, gouverneur Oost-Vlaanderen. Zij was vrijdagavond onder meer in De Pinte op een controle.

De cijfers

In totaal werden afgelopen nacht 5735 bestuurders gecontroleerd op alcohol en legden 103 bestuurders een positieve alcoholtest af (1,8 %). Er werden 19 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Afgelopen week werden ook al 3647 bestuurders gecontroleerd, 47 bestuurders legden een positieve alcoholtest af (1,3 %). Er werden 14 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.

Op drugs werden 2617 bestuurders gecontroleerd, bij 1240 bestuurders werd een checklist afgenomen en 44 bestuurders legden een positieve speekseltest af. De positieve testen worden naar het labo gestuurd voor verdere analyse. Afgelopen week werden 784 bestuurders gecontroleerd, 28 bestuurders legden een positieve speekseltest af (1,8 %). De positieve testen worden het labo gestuurd voor verdere analyse.

Er werden ook 3549 bestuurders gecontroleerd op snelheid en 154 bestuurders reden te snel (4,3 %). Er werden 8 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.

