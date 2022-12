“Als de hele klas gebuisd is, ligt het aan de leerkracht”: geflitste chauffeurs klagen in politierechtbank over slechte signalisatie aan wegenwerken N60

Er waren vrijdagmorgen opvallend veel zaken in de politierechtbank waarbij bestuurders geflitst zijn op de N60 ter hoogte van de brug in Nazareth. In september en oktober van vorig jaar waren er namelijk werken bezig en gold er een snelheidslimiet van 50 km/u op de drukke expresweg. Volgens vele bestuurders waren de verkeersborden geplaatst na de werken in plaats van ervoor. “Het is al de zoveelste zaak die u hier vandaag voorgeschoteld krijgt, mevrouw de voorzitter. Er moet daar toch wel iets aan de hand geweest zijn met die borden. Misschien zijn ze omver gevallen door de wind? Als de hele klas gebuisd is, ligt het toch aan de leraar”, zo stelde een advocaat wiens cliënt met 102 km/uur voorbij de flitscamera van de politie reed.