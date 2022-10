Alpaca’s bezoeken Scheldevelde

Zevergem Grote Kermis krijgt enkele nieuwighe­den

De Oktoberkermis in Zevergem steekt in een nieuw kleedje. Met de Kinderfuif van en aansluitende Jongerenkermisfuif op vrijdagavond hopen de Zevergemse verenigingen de Grote Kermis een nieuw elan te geven. Zaterdagnamiddag organiseert Okra voor jong en oud een open kaarting, aangevuld met gezelschapspelen. Tegelijkertijd plant de Gezinsbond een petanquetornooi en Ferm en Harmonie Zevergem organiseren een muzikaal ontbijtbuffet op zondagochtend. Het kermisprogramma maakt ook plaats voor de Landelijke Gilde, want met de steun van Heemkring Scheldeveld is er doorlopend een fototentoonstelling. Verder is de WeZeL van de partij met zijn traditionele kermisprogramma met een beenhambuffet, een mountainbikewedstrijd en een eucharistieviering voor overleden parochianen en aansluitend een gezellig samenzijn met optreden van P&D.

30 september