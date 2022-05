Aangepaste plannen voor Zevergem goedgekeurd: “Een belangrijke mijlpaal voor het dorp”

Bij de opmaak van de plannen werden er aanvankelijk drie woonprojectzones afgebakend, waaronder een kleinschalig woonproject op de hoek van Blijpoel en het Warandestraatje. Dit project stuitte op kritiek van onder andere oppositiepartij Ruimte, omdat het volgens hen het uniek zicht op de Scheldevallei zou wegnemen. De woonprojectzone aan Blijpoel werd uiteindelijk geschrapt. In de definitieve plannen die maandag ter goedkeuring voorlagen werden nog enkele kleinere aanpassingen meegenomen. “Er zal een infoavond voor de bevolking moeten komen vooraleer een omgevingsvergunning wordt ingediend tot ontwikkeling van de projectzone recht tegenover de school”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Agache (N-VA). “Deze projectzone is immers beeldbepalend voor de cultuurhistorische dorpskern. In de voorschriften werd opgenomen hoe de architectuur van dit beeldbepalend stukje Zevergem dient rekening te houden met de typologie van het Scheldedorp. Verder wordt de parkeernorm voor fietsen bij meergezinswoningen aangepast naar één fietsstalplaats per slaapkamer plus één bijkomende. Voor auto’s houdt het gemeentebestuur vast aan minstens twee parkeerplaatsen op eigen terrein, net om te vermijden dat te veel personenwagens het openbaar terrein gaan innemen. In de woonprojectzone achter De Pastorie is een sociaal project voor begeleid zelfstandig wonen voorzien.”