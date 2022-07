Aangepast plan voor Zevergem van kracht op 10 augustus

Op 30 mei heeft de gemeenteraad van De Pinte het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Zevergem Scheldedorp definitief vastgesteld. Het lokaal bestuur wil met dit RUP een ruimtelijk juridisch kader vaststellen op maat van de kern Zevergem om de identiteitsbepalende ruimtelijke kwaliteiten te beschermen tegen ongebreidelde verstedelijking. “Gezien dit RUP niet werd geschorst of vernietigd door de deputatie of de Vlaamse regering, werd het binnen zestig dagen na de definitieve vaststelling bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, waarna het veertien dagen later in werking treedt”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Agache (N-VA). “Het RUP Zevergem Scheldedorp treedt officieel in werking vanaf 10 augustus. Hierdoor beschikt de dorpskern over duidelijke voorschriften die waken over een ruimtelijk kwalitatieve invulling en samenhang, alsook hoogbouw uitsluiten.” Het definitieve RUP kan worden nagelezen op https://www.depinte.be/rupzevergem.