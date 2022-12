89-jarige dame geeft politie gouden tip om Nederlanders te arresteren die haar voor 25.000 euro oplichtten

Gent Hevige brand in apparte­ments­ge­bouw aan de Vlasmarkt: straat volledig afgesloten

In de Ijkmeesterstraat, een deels doodlopende straat aan de Vlasmarkt, is vrijdagnamiddag brand uitgebroken in een appartementsgebouw. Toen de brandweer ter plaatse kwam, waren er grote vlammen zichtbaar door het raam.

