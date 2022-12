Vlaamse theoloog over Benedictus: “Met zijn ontslag heeft hij duidelijk gemaakt dat ook een paus maar een mens van vlees en bloed is”

Paus: "Het is beter om een atheïst te zijn dan een hypocriete katholiek"

Paus Franciscus heeft vanmorgen flink uitgehaald naar een aantal leden van zijn Kerk tijdens de preek van de dagelijkse ochtendmis in zijn residentie. Daarin zei hij "dat het beter is om een atheïst te zijn en in niets te geloven" dan "een van de vele katholieken die een hypocriet dubbelleven leiden".

