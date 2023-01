REPORTAGE. Tienduizenden gelovigen schuifelen langs opgebaarde paus Benedictus XVI: “Je kan zien dat hij geleden heeft”

Paus belooft einde van doofpotaf­fai­res rond seksueel misbruik in de Kerk

De Katholieke Kerk gaat stoppen met het toedekken van de misdaden van pedofiele priesters, "zoals dat in het verleden gebruikelijk was". Dat heeft paus Franciscus gezegd in het Vaticaan, op de laatste dag van de top over seksueel misbruik in de Kerk. Hij gaat nieuwe richtlijnen publiceren voor de strijd van de Katholieke Kerk tegen het seksueel misbruik van kinderen.

24 februari