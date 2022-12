PORTRET. Ex-paus Benedictus XVI: opperpriester met rode schoentjes en lid van de Hitlerjügend. “Hij droeg geen Prada, maar Christus”

Versoepeld celibaat komt er niet: paus drukt hoop van bisschop­pen de kop in

Wie gehoopt had op het openstellen van de kerkdeuren voor gehuwde priesters, is eraan voor de moeite. Paus Franciscus wil niet weten van gehuwde priesters. Ook voor een grotere rol van de vrouwelijke diakens in de kerk is er geen plaats. Dat blijkt uit het document “Querida Amazonia” (Geliefde Amazonegebied) van de paus dat vandaag in het Vaticaan is voorgesteld.

