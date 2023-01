Daarom mag Benedictus niet gebalsemd worden

Vlaamse theoloog over Benedictus: “Met zijn ontslag heeft hij duidelijk gemaakt dat ook een paus maar een mens van vlees en bloed is”

De huidige paus Franciscus beschouwde zijn voorganger, de pas overleden Benedictus XVI, als zijn grote broer. Ze kwamen goed overeen en gingen dan ook graag samen op de foto. Zo’n uniek beeld van twee pausen die elkaar ontmoetten, hadden we nog nooit eerder gezien. Het was enkel mogelijk omdat Benedictus zijn ontslag had gegeven. Maar hij was véél meer dan enkel “de afgetreden paus”. Theoloog Jürgen Mettepenningen (47) legt uit.

1 januari