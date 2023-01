Dáárom mag Benedictus niet gebalsemd worden: aan deze opvallende regels moet de Kerk zich houden bij de dood van een paus

Paus vindt zichzelf niets bijzonders: "Wanneer ik word geïdeali­seerd, voel ik me aangeval­len"

Paus Franciscus is wars van persoonsverheerlijking en heeft zich nog maar eens gepresenteerd als een heel normaal mens. "We mogen niet vergeten dat de idealisering van iemand altijd ook een onderhuidse vorm van agressie is. Wanneer ik wordt geïdealiseerd, voel ik me aangevallen", zegt de leider van de rooms-katholieke kerk in de nieuwe editie van het weekblad Die Zeit.

