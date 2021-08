Zwemster Marieke (40) blijft volhouden en zit in De Haan: “Het begint te wegen maar ze is ‘een taaie’”

De Panne, GentDoet ze het of doet ze het niet? Om 7.11 uur stipt is Marieke Blomme (40) uit het Gentse Mariakerke de Noordzee in gesprongen. Ze zwemt van De Panne naar Knokke-Heist en wil dat doen in 18 uur. Daarmee zou ze de eerste vrouw zijn die de volledige kustlijn heeft afgezwommen. Bovendien zou ze zo ook het record van Bredenaar Matthieu Bonne verbreken, die er vorig jaar ruim 23 uur over deed. Wij volgen het vandaag vanop de eerste rij.

Met een bootje richting de juiste plaats in De Panne. Groene badmuts op en felrood zwempak aan. De duikbril goed zetten en hop Marieke Blomme sprong deze morgen vroeg de Noordzee in. Ze doet er een gooi naar een nieuw wereldrecord. Daarvoor moet ze 67 kilometer zwemmen in woelig zeewater en dat sneller doen dan 23 uur 19 minuten en 58 seconden. Met de recordpoging wil ze de aandacht vestigen op gelijke kansen in de sport voor iedereen. Marieke gaat niet enkel voor de sportieve uitdaging maar wil ook geld inzamelen voor twee goede doelen. The Homestretch Foundation is een organisatie die zich inzet voor gelijke kansen voor vrouwen in de sport en Snowbility is een vzw die wintersporten mogelijk wil maken voor mensen met een fysieke beperking.

Marieke hoopt iets voor middernacht aan te komen in Knokke-Heist. Ze is vertrokken met de stroom mee en dat zes uur lang. Vervolgens is het zes uur stroomopwaarts.

Volledig scherm Marieke tijdens haar voorbereiding (links) en vanmorgen bij haar vertrek © Wannes Nimmegeers - Geert Uytterhoeven

Zo verloopt haar recordpoging

7.11 uur: Vertrek in De Panne vlakbij de Franse grens. De start verloopt vlekkeloos. Marieke springt goed ingesmeerd met vet tegen de koude het water in.

8.20 uur: Marieke bereikt probleemloos Koksijde

10.42 uur: Marieke zit ondertussen bij het kamp Lombardsijde en is iets voor op schema. “Het gaat goed”, horen we van Geert Uytterhoeven die haar vanuit de boot op de voet volgt. Geert runt The Outsider Coast, een organisatie die outdooractiviteiten organiseert. Ze hebben logistieke steun verleend alsook mee gezorgd voor de sponsoring. “Elke twintig minuten bevoorraden we haar met water en voeding. We doen dat met een stok die we in het water houden. Marieke heeft nog een paar uur de stroom mee maar toch is het niet zo gemakkelijk met golven van tachtig centimeter. Normaalgezien zouden de golven straks iets afzwakken. Voorbij Oostende moet ze stroomopwaarts zwemmen voor vijf tot zes uur.”

13.25 uur: Marieke zwemt Oostende binnen en zit nog steeds op schema. “De golven zijn iets geminderd maar nog niet genoeg”, lacht Geert Uytterhoeven, één van de begeleiders die Marieke volgt vanuit een bootje naast haar. “Het tempo is iets gedaald omdat de stroming is weggevallen. Nu zwemt ze puur op eigen kracht en zal dat de komende vijf uur ook moeten doen want dan gaat het stroomopwaarts. We houden er met zijn allen de moed in.”

15.45 uur: De Gentse zwemt de Oostendse haven in en mag zo dadelijk vijf minuutjes uit het water omdat ze niet in de havengeul mag zwemmen. “Ze moet voor 400 meter uit het water. Ze heeft dan net tijd genoeg voor een warme thee en een zoete pannenkoek als beloning dat ze bijna halfweg is”, knipoogt Geert Uytterhoeven. “Ze heeft nu al 30 kilometer gezwommen en het tempo ligt laag omdat ze tegen de stroom moet zwemmen. De volgende twee uur zal ze nauwelijks vooruit komen maar ‘the spirit’ zit nog steeds juist.”

17.50 uur: Marieke is ter hoogte van Bredene aan het zwemmen. “Het is nu vooral proberen vooruit te geraken en niet achteruit want het is tegen de stroom in zwemmen”, reageert Stephanie Smet die Marieke ook aan het volgen is vanop de begeleidingsboot. “Het wordt moeilijk om het in 18 uur te halen. Mocht het nu een platte zee zijn zonder golven dan is dat perfect mogelijk maar zo ligt het water er niet bij. Ze verliest veel energie door de golven maar is nog steeds positief.”

20 uur: Marieke heeft ondertussen De Haan bereikt. “De stroming zal weldra in haar voordeel draaien. Daarna is het zes uur zwemmen met de stroom mee en dat zou voldoende moeten zijn”, geeft Geert Uytterhoeven een update. “Ze zit ondertussen anderhalf uur achter op schema. Ze zal ten vroegste om 1 of 2 uur in Knokke-Heist eindigen. We merken dat de inspanning begint te wegen op Marieke. Haar antwoorden zijn korter dan deze morgen maar het is ‘een taaie’. Ze zwemt momenteel 200 meter in zee maar in Zeebrugge zal ze wat dieper in zee gaan. We blijven volhouden.”

LEES OOK:

Volledig scherm Met de rubberboot naar de grens van België en Frankrijk in De Panne © Geert Uytterhoeven

Volledig scherm Even de duikbril goed zetten © Geert Uytterhoeven

Volledig scherm Volle focus © Geert Uytterhoeven

Volledig scherm En dan eraan beginnen © Geert Uytterhoeven

Volledig scherm Een beeld van 8.20 uur voor de kust van Koksijde © Geert Uytterhoeven

Volledig scherm Marieke zwemt in Westende rond 11 uur © Geert Uytterhoeven