Zware veroordeling voor bestuurster (33) die Samira (44) per ongeluk doodreed: “Iedere normale bestuurder stopt als er een bromfiets op de baan ligt”

Koksijde “De kust is een apart verhaal, waarom snapt de overheid dat niet?” Ook burgemees­ters aan Westkust uiten onvrede

6 maart In een eerste reactie na het overleg gisteren was Middelkerks burgemeester Jean-Marie Dedecker kwaad dat de horeca pas op 1 mei open mocht. Hij riep zijn collega-kustburgemeesters op om daartegen in opstand te komen. Zo radicaal reageren de Westkustburgemeesters niet maar er is toch wrevel. “De kust is een verhaal apart waarmee de overheid meer rekening moet houden”, zegt Marc Vanden Bussche (LB) van Koksijde.