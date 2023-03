Zwaarbewolkt en hevige neerslag in De Panne vanochtend

Studio 100 bevestigt nu officieel: “Samenwer­king met Plop­sa-top­man Steve Van den Kerkhof beëindigd”

Steve Van den Kerkhof (48) moet vertrekken als CEO van Plopsa. De topman was terechtgekomen in een maalstroom van beschuldigingen over een verziekte bedrijfscultuur. Zo werd hij beschuldigd van beledigingen, scheldpartijen en ‘strafmeetings’. Het personeel wordt momenteel samengeroepen en wacht op uitleg van de directie. Steve Van den Kerkhof reageert op zijn ontslag in een bericht op Facebook.