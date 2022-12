Zo zal de bibliotheek in de Sint-Pieterskerk er tegen de zomer van 2024 uitzien

De verhuis van de bibliotheek is nodig omdat het OCMW naar de site van het gemeentehuis verhuist. Na twee jaar plannen is het voorontwerp voor de nieuwe bibliotheek in de Sint-Pieterskerk klaar. Binnenin wordt een mezzanine ingericht waarop de boeken zullen geplaatst worden. Die is toegankelijk met een trap en lift. In een nog te bouwen bijgebouw zal plaats zijn voor sanitair, keuken en een stille leeszaal. Als het kan stelt de architect voor om de bakstenen van de sacristie voor de realisatie van dat bijgebouw te gebruiken. Een tweede uitbreiding is gepland aan de achterzijde van de kerk om er een leescafé in te richten. Intieme hoekjes die met een gordijn afgesloten kunnen worden maken het plaatje compleet. Hoe het voorplein er precies uit zal zien hangt af van de kunsttriënnale Beaufort omdat er daar een kunstwerk is gepland. Het kerkgebouw wordt met aardwarmte, opgepompt op meer dan 100 meter diepte, verwarmd. De vloer wordt extra geïsoleerd, het dak is reeds geïsoleerd. De oppositie onthield zich bij de stemming van het voorontwerp