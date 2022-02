Zo was het gisteren op grote hoogte in Plopsaland: superfan Tristan (17) maakte deze beelden toen achtbaan vastliep

Gistel/De Panne“Bij de eerste rukwinden hoopte ik dat het snel voorbij zou zijn, maar uiteindelijk kijk ik erop terug als een unieke belevenis.” Tristan Denorme (17) uit Gistel was zaterdagavond één van de negen inzittenden die urenlang vastzaten in de rollercoaster ‘The Ride to Happiness’ in Plopsaland. De tiener werkt al drie jaar als jobstudent in het pretpark en zal z’n 155ste rit op de attractie niet snel vergeten. “Al wil ik er zo snel mogelijk weer op”, zegt hij. Bekijk hierboven de beelden hij maakte toen de achtbaan vastliep.

Gistelnaar Tristan Denorme (17) werkt al sinds 2019 als jobstudent in Plopsaland, maar is daarnaast ook een begeesterd dwarsfluitspeler. Na z'n dagdienst in het pretpark in De Panne moest hij zaterdagavond optreden op de Nacht van de Musea in Oostende. “Ik zou de tram nemen, maar had nog wat tijd over”, vertelt de tiener. “Als echte pretparkfanaat leek het me leuker om nog even op enkele attracties te kruipen, dan anderhalf uur lang in Oostende rond te dwalen. Ik had echter nooit verwacht dat het zo’n unieke belevenis zou worden.”

Tristan Denorme bij de attractie waar hij zaterdagavond bijna zes uur op vastzat.

Rukwinden

Tristan had al wat ervaring met de rollercoaster ‘The Ride to Happiness’. Sinds de Tomorrowland-attractie in juli vorig jaar openging, werkte hij er al liefst 155 ritjes op af. “Door de negatieve G-kracht heb je het gevoel dat je even loskomt van je karretje”, vertelt hij. “Dat is bijzonder om mee te maken. Het feit dat het karretje spint en de ‘on board sound' maken het helemaal af.”

Vlak na de lancering van de rollercoaster liep het omstreeks 17.15 uur echter mis. Tristan kwam samen met acht andere inzittenden - 4 jongens van 15 jaar uit Roeselare, 3 Duitsers van 16, 19 en 20 jaar en een 17-jarige Nederlander - vast te zitten op het hoogste punt van de attractie. Liefst 32 meter hoog. “Toen we vast kwamen te zitten, had ik aanvankelijk een euforisch gevoel. Het leek me echt uniek om op zo’n hoogte even te vertoeven. De eerste rukwinden kwamen echter al snel op, waardoor de karretjes telkens weer vervaarlijk begonnen te schudden. Ik dacht even dat het snel voorbij mocht zijn, maar uiteindelijk raakten we allemaal gewoon aan de situatie. Gelukkig waren we allemaal pretparkfans. Paniek was er dus nooit.”

Bekijk hier nog eens beelden van de reddingsactie zelf:

Gsm

Tristan zou uiteindelijk bijna 6 uur lang vastzitten in de rollercoaster. “De tijd ging al bij al snel voorbij”, lacht hij. “Ik had contact met de Duitser die bij ons zat. Aangezien ik enkele Duitse vrienden heb, kon ik goed met hem communiceren. Die jongen kon op zijn beurt praten met de Nederlander even verderop. Via zijn gsm had die man contact met iemand, die ons constant updates doorspeelde. Zo wisten we dat er een speciale kraan op komst was om ons te redden. We hadden er dan ook alle vertrouwen in dat het goed zou aflopen. Onze redding was in zicht en dat sterkte ons om vol te houden.”

Quote Het zal misschien wat raar voelen, maar zoals ik me nu voel, zal ik me sowieso opnieuw aan een ritje wagen. De achtbaan is te indrukwek­kend om links te laten liggen Tristan Denorme

Omstreeks 22.45 uur werd Tristan door de hulpdiensten als vijfde naar beneden gehaald. Evident was dat echter niet. “Ik zat alleen in een bakje en hing constant opzij met m’n gezicht naar het water beneden ons. Op het moment dat de hulpdiensten mijn beugel opendeden, was het even beangstigend. Ik moest op m’n knieën in de gondel gaan zitten en daarna traag met m’n voeten boven de kooi van de kraanwagen gaan hangen. Na een klein sprongetje werd ik opgevangen en naar beneden gebracht.”

Tristan en z'n lotgenoten bleven steken op het hoogste punt van de attractie.

Vriend overgehouden

In een tent kreeg de Gistelse tiener de eerste zorgen toegediend. “Mijn temperatuur was 35,5 graden, dus ik was licht onderkoeld. Ik kreeg de nodige dekens en werd daarna naar de spoeddienst van het AZ Damiaan in Oostende gebracht met de ambulance. Nadat een uurtje later mijn parameters oké waren, mocht ik naar huis.” Schrik heeft Tristan naar eigen zeggen niet opgedaan. “Momenteel wil ik zo snel mogelijk opnieuw op de rollercoaster, al is nog afwachten hoe ik zal reageren als ik effectief bij de poortjes van de attractie sta. Het zal misschien wat raar voelen, maar zoals ik me nu voel, zal ik me sowieso opnieuw aan een ritje wagen. De achtbaan is te indrukwekkend om links te laten liggen. Met de Duitser heb ik er ook een vriend aan overgehouden. Wij zullen zeker contact blijven houden.”

Superfan Tristan Plopsa