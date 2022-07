Zo wapent Plopsaland zich tegen hittedagen: “Geen parade, maar ontmoet Studio 100-figuren in de koelte”

“We zitten momenteel aan één derde van het aantal bezoekers dat we op een normale zomerdag ontvangen. Elf groepen hebben hun gepland bezoek probleemloos verplaatst naar een latere, koelere datum”, reageert marketingmanager Sebastien Momerency. Zo goed als alle attracties blijven open. “Enkel de metalen glijbanen in de speeltuinen en de dierenmolen houden we dinsdag op slot, omdat die te warm worden en we natuurlijk geen verbrande achterwerken willen", overloopt Momerency de maatregelen.

“We hebben een handvol waterattracties, de fonteinen bij de ingang zijn bijzonder in trek en de wachttijden op zo’n hete dagen lopen niet hoger op dan een kwartiertje. De parade schaffen we op maandag en dinsdag af. In de plaats organiseren we de ontmoetingen met de Studio 100-figuren in Mayaland binnen of op de kiosk waar er meestal een windje waait. We laten die mensen maximaal een kwartiertje in hun pak. Voor het personeel zorgen we bovendien voor extra afkoeling met ijsjes, water en uiteraard ook voldoende zonnecrème als bescherming. De bezoekers moeten zelf voor hun drank zorgen. Ze kunnen die meebrengen of kopen in een van onze winkels. Het stadswater uit onze kraantjes is trouwens ook perfect drinkbaar. Het zwembad Plopsaqua blijft maan- en dinsdag open tot middernacht.”