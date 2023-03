Zijn de huurprijzen in De Panne bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Ticket Koksijds zwembad duurder voor niet-inwoners: “Nog even lap- en tapwerk maar plannen voor nieuw zwembad in de maak”

Wie niet in Koksijde woont en wil zwemmen in het zwembad Hoge Blekker moet vanaf april dit jaar dieper in de geldbeugel tasten. De gemeenteraad keurde de nieuwe tarieven goed. Daar liet burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) ook in zijn kaarten kijken over de toekomst van het zwembad.