Zes jaar cel voor mensensmokkel met kleine bootjes

De Panne Twee doden bij zwaar ongeval met vrachtwa­gen op E40 in De Panne, burgemees­ter is ontstemd: “E40 is op die plaats een tikkende tijdbom”

Op de autosnelweg E40 in De Panne is deze ochtend een tragisch ongeval gebeurd. Een personenwagen reed er achteraan in op een vrachtwagen. Dat gebeurde wellicht in de file door de grenscontroles. Volgens de brandweer zijn daarbij twee inzittenden overleden.

16 juni