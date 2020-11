Zeldzame inktvis ‘kleine achtarm’ gevonden op het strand. Nog maar de vierde keer dat die soort strandt in België

de panneIn het provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne komt de ‘kleine achtarm’ op adem nadat die gisteren vrijdag op het strand in Sint-Idesbald werd gevonden. Het is de bedoeling dat de inktvis zo snel mogelijk weer vrijgelaten wordt.

Het was Emanuel Demey, centrumleider van Duinpanne in De Panne, die het zeldzame diertje aantrof. “Ik zag het dichtbij de hoogwaterlijn bij de Yachting Club in Sint-Idesbald”, doet hij het verhaal. “De Strandwerkgroep van België bevestigde dat het om een ‘kleine achtarm’ ging. Dat is een inktvis met acht dikkere armen. Dat zijn twee armen minder dan de meer gekendere soorten zoals de ‘zeekat’ of de ‘pijlinktvis’.”

Zeldzaam

Het is nog maar de vierde keer dat zo’n soort inktvis in België strandt. De vorige vondsten dateren uit 1934, 2015 en vorig jaar in De Haan. “Van nature leeft de ‘kleine achtarm’ in dieper water in holletjes op de zeebodem op 10 tot zelfs 150 meter”, weet Emanuel. “De inktvis kan tot 50 centimeter groot worden. Het exemplaar dat ik vond is een volwassen mannetje met en spanwijdte van ongeveer 60 centimeter. Die soort leeft in de Middellandse Zee of langs de Europese kusten van de Atlantische Oceaan. Wellicht heeft het warme water het dier tot in Koksijde gebracht.”

Terug in het water

Omdat het water kouder wordt en het voedsel schaarser is het belangrijk dat de inktvis zo snel mogelijk wordt vrijgelaten. Nu zit hij in het aquarium in de Duinpanne om te bekomen van de stress. Als het dier is aangesterkt krijgt hij zijn vrijheid terug. De provincie zal dat samen met het Vlaams Instituut voor de Zee doen. Het publiek kan de inktvis in de Duinpanne niet zien omdat het centrum door de coronamaatregelen gesloten is.

De inktvis bekomt van de stress in het provinciaal centrum Duinpanne © Provincie West-Vlaanderen