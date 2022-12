Yachting Club De Panne krijgt koninklijke titel voor 50ste verjaardag

De vereniging startte na een tragisch overleden van Hector Rubben. “Zijn bootje kapseisde in de branding toen hij op garnalen ging vissen”, herinnert Norbert Desiere zich. Hij was bij de stichters. “Op 28 november 1972 ontstond Yachting Club De Panne. We maakten al snel een reglement voor het gebruik van tractoren om de bootjes in en uit het water te hijsen. Daarnaast maakten we afspraken over het hengelen in zee.” Activiteiten die nog steeds op de kalender staan zijn clubkampioenschappen en de zeewijding. In de voorbije 50 jaar lieten vier Pannevissers het leven op zee. Het bestuur is gevormd door Marc Vandermeiren, Hans Lowagie, Johan Dekien, Jan Desiere, Roger Lowagie en Filip Claes.